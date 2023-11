Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a primit Ordinul Patriarhal ”Sf. Cuvios Ioan Iacob de la Neamț” Noul Hozevit pentru implicarea în lucrarea Bisericii. Distincția i-a fost înmânată de IPS Calinic. ”Mulțumiri adresate și domniei sale pentru că ne ajută cât se poate de mult în lucrarea noastră de la centrul eparhial și nu numai. Vrednic este”, a spus arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic.

