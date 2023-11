Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat, astăzi, din nou, stadiul lucrărilor la proiectele de modernizare a municipiului Vatra Dornei. „Astăzi am făcut o evaluare a stadiului lucrărilor împreună cu viceprimarul Marius Rîpan. Sunt bucuros că lucrările merg în ritmul promis la ultima întâlnire. M-aș referi mai întâi la străzile principale din Dorna. Este vorba de strada Mihai Eminescu, unde se toarnă astăzi al doilea strat de asfalt. Lucrările sunt gata, trotuare moderne, stâlpi de iluminat moderni, toate cablurile care atârnau în centrul orașului au dispărut, fiind îngropate în pământ. Un merit deosebit îl au proprietarii de case vechi, care în cea mai mare parte și-au renovat fațadele, iar, după ce se pun și ornamentele de Crăciun, centru Dornei va deveni un adevărat orășel elvețian, cu acea notă specifică unui oraș de munte. Vor face marcaje rutiere, vor avea piste de bicicleta în stațiunea montană de la Vatra Dornei. O străduță emblematică pentru municipiul Vatra Dornei este cea care face legătura între primărie și cazino, Strada Luceafărului. Acolo s-a pus pavajul stradal, pistele de biciclete sunt finalizate, s-a pus iluminat stradal și este pregătită de sărbătoare”, a spus Gheorghe Flutur. El a adăugat că a fost finalizată și betonarea albiei râului Bistrița în aval și în amonte de cazinou, existând posibilitatea creării unui luciu de apă superb în care să se oglindească cazinoul.

„La Cazinoul Băilor se făceau ultimele retușuri. Lucrările sunt finalizate, inclusiv trotuarele din apropiere. În spatele cazinoului a fost curățat izvorul de apă minerală Sentinela, care arată superb, iar acum se lucrează la amenajarea grădinii cazinoului cu alei din piatră albă.

Am curajul să spun că orașul Vatra Dornei este un pariu câștigat. Cât de curând se va da drumul la gazul metan pe rețeaua celor 30 km de conducte care au fost îngropată în pământ în acest an, iar ziua Bucovinei va fi sărbătorită la Vatra Dornei. Acest minunat oraș merită să fie vizitat de cât mai mulți turiști în această perioadă. Urmează Rădăuți și celelalte”, a încheiat Gheorghe Flutur.