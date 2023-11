Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a primit distincția ”Crucea Patriarhală” din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Este cea mai importantă distincție pentru un mirean pe care a primit-o cineva din județul Suceava și a fost conferită cu ocazia sfințirii Centrului Muzeal „Cazinoul Băilor” de la Vatra Dornei, ca recunoștință față de implicarea în realizarea acestui proiect și pentru întreg sprijinul acordat multiplelor parteneriate cu biserica. Medalia i-a fost înmînată de IPS Calinic. ”Îi mulțumim nuy numai pentru faptul că s-a implicat în lucrarea d eaici ci și pentru faptul că excelenșa sa susține cam toate proiectele la nivel de eparhie”, a spus arhiepiscopul Sucevei și Rpădăuților, IPS Calinic. ”Sunt emoționat pentru recunștința adusă de Biserica Ortodoxă Română, de Arhiepicopia Sucevei și Rădăuților, de Patriarhia Română. Mulțumesc pentru onoranta distincție pe care eu am primit-o și ca șef al administrației publice județene vreau să împart distincția cu concetățenii mei din acest județ”, a spus Flutur.

