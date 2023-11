Ozana Barabancea (54 de ani), una dintre cele mai titrate vedete din România, a făcut o serie de dezvăluiri despre cele mai negre momente prin care a trecut, după ce a descoperit astrologia și a început să citească diverse cărți pe această temă. Experiența ei a fost una destul de năucitoare, întrucât, mărturisește ea, a aflat perioada în care va muri, notează click.ro.

Jurata de la „Te cunosc de undeva”, invitată în podcastul „Ameritat cu Nasrin”, și-a deschis sufletul în fața celor de acasă și a vorbit despre momente din viața ei, străine până acum publicului.

Fiecare dintre noi am fost cel puțin o dată curioși să aflăm ce ne rezervă viitorul, astfel că astrologia a fost instrumentul potrivit. Și Ozana Barabancea s-a aflat în această ipostază, căci a existat o vreme în care era fascinată de această pseudoștiință.

Din fericire, atunci când a conștientizat că acest obicei îi cauzează, a decis să se rupă complet de el. S-a apropiat mai mult de Divinitate și a creat o relație cu Dumnezeu, crede în El și este mai mult decât convinsă de faptul că acolo găsește ajutorul de care are nevoie.

Nesrin Ameri: Ai renunțat la a mai crede în astrologie, numerologie, pentru că, într-adevăr, s-au adeverit lucruri?

Ozana Barabancea: Da, absolut! Da, deci am aflat niște lucruri care m-au cutremurat, le-am verificat, foarte multe dintre ele au fost exact punctuale.

Nasrin Ameri: Poți să-mi dai un exemplu? Ce-ți vine ție în minte, ce poți să spui public?

Ozana Barabancea: Da. Moartea tatălui meu. Am aflat că, exact, cum și în ce fel. Dar am aflat și când o să mor eu. Deci de ani de zile știu treaba asta. Nu știu anul, dar știu perioada, și când se apropie zilele respective nu că mă panichez, dar am grijă la tot ceea ce fac, să fiu foarte atentă.

