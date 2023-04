La data de 27 aprilie polițiști din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul de Ordine Publică-Biroul Protecția Fondului Forestier si Piscicol, împreună cu reprezentanți ai Gărzii Forestiere Suceava, s-au deplasat la o societate comercială de pe raza județului Suceava in vederea verificării legalității achiziționării, debitării și comercializării de materiale lemnoase. Cu ocazia verificărilor specifice efectuate, privind un număr total de 8 avize electronice de însoțire a materialului lemnos recepționate în depozitul societății si din analiza datelor înregistrate in aplicația informatică pe linie de silvicultură SUMAL 2.0., s-a stabilit faptul că operatorul economic a primit in depozitul societății cantitatea totală de 119,36 mc lemn rotund de esență rășinoase fără proveniență legală. În urma efectuării balanței dintre stocul scriptic raportat în aplicația SUMAL 2.0. și stocul faptic de material lemnos inventariat de către specialiștii silvici în depozitul societății, a rezultat faptul că operatorul economic nu deține faptic cantitatea de 17,53 mc lemn rotund rășinoase conform stocului scriptic raportat in SUMAL 2.0. În cauză s-a dispus sancţionarea contravenţională a administratorului societății, aplicându-se un număr total de 3 sanctiuni in valoare totală de 20.000 lei conform Legii171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea valorică a cantităţii totale de 136,89 mc lemn rotund de esență rășinoase in valoare totală de 25.550 de lei.