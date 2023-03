Pagubele provocate de explozia produsă luni dimineață în apartamentul nr.5 dintr-un bloc situat pe strada Tipografiei din Suceava se cifrează la peste 90.000 de lei și ar urma să fie acoperite din bugetul local. Propunerea de alocare a banilor îi aparține primarului Ion Lungu și va fi supusă votului consiliului local în ședința de mâine. Primarul a spus că 13.507 lei trebuie pentru schimbarea ușii și geamurilor apartamentului unde a avut loc explozia, și 77.367 de lei pentru înlocuirea ușilor de la alte 13 apartamente, precum și a ușii și geamurilor de pe casa scării. Ion Lungu a afirmat că în apartamentul nr.5 există instalație de gaz, iar explozia s-a produs din neglijența proprietarului. Acesta are 86 de ani și a ajuns la spital cu arsuri. Primarul a subliniat că deși avea centrală, bărbatul folosea aragazul pentru a se încălzi, pe motiv că iese mai ieftin. El a menționat că vineri, începând cu ora 11.00, la sediul municipalității este programată o întâlnire cu șefii asociațiilor de proprietari, în care li se va solicita să le explice în primul rând persoanelor vârstnice modul de utilizare a instalațiilor de gaz, deoarece și în cazul exploziei din decembrie de la Burdujeni s-a constatat că a fost vorba de neglijență. La discuții vor participa reprezentanți ai Prefecturii, ISU, Primăriei și DelgazGrid.

