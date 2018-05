Cântăreaţa britanică Paloma Faith a dezvăluit că a descoperit dragostea adevărată, pentru prima dată, când avea 30 de ani. Paloma, în vârstă de 36 de ani, are în prezent o relaţie cu artistul francez Leyman Lahcine, însă a mărturisit că iubirea adevărată a cunoscut-o târziu.

Ea a declarat pentru ziarul australian The Age, potrivit contactmusic.com: „Am o relaţie cu iubitul meu şi tatăl copilului nostru de trei ani. Este pentru prima dată când sunt într-o relaţie bazată pe egalitate, iubire şi respect reciproc.” Paloma a fost căsătorită pentru o perioadă scurtă de timp cu Rian Haynes, în 2005 – cei doi s-au despărţit după doar opt luni şi au divorţat patru ani mai târziu.

Reflectând asupra trecutului, Paloma crede că a greşit căsătorindu-se cu Rian. „M-am căsătorit cu iubitul meu din Noua Zeelandă, Rian Haynes, în 2005, pentru ca el să nu fie deportat din UK. A fost combinaţie de tinereţe cu impulsivitate. Am fost prostuţă şi m-am grăbit – am regretat repede decizia luată.”, a mai spus cântăreaţa conform sursei citate. Paloma Faith susţine că a început să se întâlnească cu bărbaţi precum Rian din cauza proastelor experienţe prin care a trecut în anii adolescenţei. „În ultimii ani de adolescenţă, am avut o relaţie oribilă cu un tip – relaţie care s-a finalizat cu violenţă şi hărţuire. Am fost nevoită să caut consiliere şi sprijin din partea specialiştilor. Mă întristează faptul că astfel de bărbaţi mă atrăgeau. Apoi am căutat opusul, bărbaţi care îmi erau egali, bărbaţi care mă adorau, dar eu nu simţeam la fel pentru ei. Nu era corect din partea mea.”, a explicat Paloma.