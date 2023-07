Duminică fost sfințit astăzi Paraclisul „Sfântul Luca al Crimeei ” din cadrul parohiei Sfântul Andrei, din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Slujba de sfințire a fost săvârșită de un Sobor de preoți in frunte cu Episcopul- Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Damaschin Dorneanul. La slujbă a fost prezent și primarul Ion Lungu. ”A fost o slujbă deosebită, înălțătoare. Municipalitatea suceveană a contribuit financiar la ridicarea acestui Paraclis. Sfinte Apostole Andrei, Sfinte Luca al Crimeei rugați pe Dumnezeu să ocrotească orașul nostru”, a transmis primarul Sucevei.

