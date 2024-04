Pe terenul gropii de gunoi de la Călău s-ar putea construi în viitorul apropiat un parc fotovoltaic. Cel puțin asta este intenția exprimată de primarul Ion Lungu. ”Ne dorim ca la groapa de la Călău unde au trecut cinci ani de la închidere să valorificăm terenul de acolo. Ne-am consultat cu specialiștii. Facem niște expertize acolo și vrem să montăm și parcuri fotovoltaice pentru că se pretează așa ceva mai ales în criza acută de terenuri pe care o are Primăria Suceava”, a spus Ion Lungu.

