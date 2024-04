Miercuri, 24 aprilie, a avut loc recepția finală a lucrărilor de închidere insituu a gropii temporare de deșeuri a municipiului Suceava de la Ipotești în prezența primarului Ion Lungu, a viceprimarului Lucian Harșovschi, a reprezentanților Ministerului Mediului, constructorului, proiectantului și Inspecției în Construcții. Primarul Lungu a subliniat din start că investiția s-a făcut cu fonduri norvegiene în valoare de 2,5 milioane de euro și că aceasta a prelungit termenul de funcționare al depozitului de deșeuri de la Moara cu trei ani. ”În situația în care noi am fi dus deșeurile la Moara acest depozit s-ar fi închis cu trei ani de zile mai repede. Grăbeam închiderea depozitului de la Moara”, a spus Lungu. La fel de important, a arătat primarul, această investiție a adus economii de 10 milioane de euro.

”Dacă am fi transferat aceste deșeuri la groapa de la Moara costurile creșteau cu 10 milioane de euro. Trebuia să ducem undeva la 23.000 de camioane de deșeuri”, a precizat primarul. El a arătat că este un lucru extraordinar ce s-a făcut aici. ”Este un proiect frumos bine realizat de cei de la SUCT. Groapa este dotată cu panouri fotovoltaice deci practic este independent din punct de vedere energetic. Totul este automatizat, sunt camere de luat vederi, etc. S-a făcut o treabă bună”, a spus Lungu. De altfel reprezentanta Ministerului Mediului a și declarat ulterior că această investiție de la Suceava va fi data ca și exemplu de bune practice la nivel național.

Ion Lungu a ținut să precizeze că Primăria Suceava și-a făcut datoria în ceea ce privește gestionarea deșeurilor arătând că a închis groapa de la Călău dar a dat și terenul de 20 de hectare pe care funcționează depozitul ecologic de la Moara. ”Proiectul depozitului ecologic de la Moara a fost susținut de municipalitatea suceveană care a pus la dispoziție 20 de hectare de teren. La vremea respectivă chiar eu am inițiat proiectul. Sigur ulterior s-a constituit ADI și s-a făcut coordonare de la nivel județean. Faptul că avem închise gropile de la Călău și de la Ipotești este un lucru foarte bun pentru că nu avem probleme de infrigment pe linie de mediu”, a spus Lungu.