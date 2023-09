Una dintre cele mai vocale voci, Dana Budeanu dă verdictul în cazul tragediilor care au lovit România. Designerul a avut un punct de vedere în legătură cu cele 4 evenimente în care oameni și-au pierdut viața.

România anului 2023 a fost lovită de evenimente nefaste: Căminele Groazei, tragedia de la 2 Mai, moartea Alexandrei Ivanov la Spitalul din Botoșani și, ultima, tragedia din Crevedia.

În urma tuturor celor enunțate anterior, Dana Budeanu a lansat următorul verdict: „Ceea ce se întâmplă în România se întâmplă în toată lumea. Trecem prin era tragediilor la nivel mondial. La punctul trei (n.r. cazul Alexandrei la spitalul din Botoşani) l-am strigat pe Rafila și la punctul doi (n.r. cazul de la 2 Mai) am urlat către părinți. Niciun copil drogat nu are părinți. El are părinți fizic, dar nu are părinți. Părinții ori sunt în vacanțe, ori pe părinți nu-i interesează. (…) Este o deschidere fenomenală către cultura urii. Toată populația, inclusiv a României, trebuie să ajungă la acest grad de ură față de toți și de toate. Pentru că doar atunci, în secunda în care ura se instalează cronic față de toți și de toate, rețineți, e foarte important, frica devine sentimentul primar și atunci toate masele pot fi controlate. Avem exemplul clar al mascaradei prin care am trecut, în care populația globului a fost împărțită în două.”, e parte din mesajul Danei Budeanu, potrivit click.ro.

