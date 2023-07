Pentru a marca aniversarea Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii, Ambasada României la Washington va organiza, în perioada 7-13 iulie 2023, o serie de evenimente de diplomație culturală, parte a unui program mai amplu desfășurat anul acesta sub sloganul: “România – SUA: Un parteneriat pentru viitor – Celebrăm talentul românesc”.

Astfel, în perioada 7-9 iulie 2023, are loc ediția a doua a celui mai mare festival românesc din Statele Unite, intitulat “Romanian Weekend at The Wharf”. Timp de trei zile, publicul american și membrii comunității româno-americane se vor putea bucura de spectacole de dans popular și concerte live, demonstrații de meșteșuguri tradiționale, ateliere interactive, lecturi publice, prezentări turistice, expoziții și degustări culinare și oenologice, organizate într-o zonă foarte populară pentru petrecerea timpului liber, situată pe malul râului Potomac, nu departe de Capitoliu.

Luni, 10 iulie 2023, are loc, la National Press Club din capitala americană, o seară de celebrare a personalităților americane care au inițiat și sprijinit, de-a lungul istoriei sale de peste un sfert de secol, Parteneriatul Strategic.

A doua zi, marți, 11 iulie 2023, va avea loc o seară dedicată palierelor Parteneriatului Strategic economic, de afaceri, tehnologie și inovație.

Iar la 12 iulie 2023, miercuri, va avea loc, în Congresul Statelor Unite, un eveniment de celebrare a Parteneriatului Strategic, ca ancoră de stabilitate și prosperitate în regiunea Mării Negre.

Printre invitații care vor lua parte la aceste evenimente se numără reprezentanți ai Administrației SUA, ai membri ai Senatului și ai Camerei Reprezentanților, oficiali americani din mediile politic, economic, apărare, energie, educație.

Ultima zi a săptămânii aniversării Parteneriatului de evenimente este joi, 13 iulie 2023, când va avea loc o recepție, cu participarea membrilor aparatului legislativ din Congresul american.

Lansat la 11 iulie 1997, cu ocazia vizitei președintelui american Bill Clinton la București, Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite este definit astăzi drept unul dintre pilonii fundamentali ai politicii externe a României, rămânând o bornă de referință în parcursul euro-atlantic al României din ultimul sfert de secol.

Agenda de evenimente a aniversării reflectă diversitatea dimensiunilor Parteneriatului Strategic și lunga prietenie pe care România o împărtășește cu Statele Unite, continuând să dezvolte și să valorifice oportunitățile și potențialul semnificativ al relației bilaterale.

Informații suplimentare

Programul de diplomație publică din acest an, al Ambasadei României în Statele Unite, a cuprins, până în prezent, o serie de evenimente menite să pună în valoare dimensiunile Parteneriatului Strategic: dimensiunea de diplomaţie culturală și cea a educației, dimensiunea de securitate, dimensiunea de comerț și investiții, promovarea unor teme de interes naţional și bilateral, consolidarea parteneriatului cu comunitatea româno-americană, recunoașterea susținătorilor americani.

Printre acestea se numără seara dedicată Mărțișorului în Congresul american; Romanian Start-Up Days; concertul extraordinar ZMEI3 de la Kennedy Center; sărbătorirea zilelor drapelului american și a tricolorului românesc; turneul ambasadorului României în comunitățile românești – „50 States, One Community”; celebrarea a 30 de ani de parteneriat între România și Garda Națională a statului Alabama; mese rotunde și dineuri de lucru pe teme precum relevanța strategică a Mării Negre, provocările transatlantice de securitate înaintea viitorului Summit NATO, celebrarea a 30 de ani de existență a Comisiei Fulbright România – SUA, viitorul energiei inteligente, modelul de răspuns al României la criza umanitară din Ucraina.

Programul de evenimente al ambasadei beneficiază de sprijinul financiar generos, sub formă de sponsorizări, al unor importante companii și instituții bancare din România și va continua până la finalul anului.