Coada de la fast-food-ul McDonald`s din Suceava care bloca traficul pe un sens de mers pe artera principală a municipiului face victime. Este vorba de un șofer de 21 de ani din Vicovu de Jos care a refuzat să se conformeze indicațiilor polițiștilor de la Rutieră și să degajeze zona astfel încât a fost încătușat și dus la secție. Tânărul a rămas fără permis 30 de zile și în plus a fost amendat cu 6.000 de lei pentru nerespectarea indicațiilor unui polițist rutier.

