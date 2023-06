Perla Harghitei, unul dintre cei mai mari producători de apă minerală naturală din România și lider de piață în categoria de apă îmbuteliată în sticlă returnabilă, și-a propus pentru 2023 creșterea cifrei de afaceri cu 18%, până la 148,5 milioane lei și întărirea poziției companiei în topul jucatorilor din industrie. Conducerea companiei estimează și un volum de vânzări cu 11% mai mare față de anul 2022, performanță susținută prin investițiile în tehnologie și în dezvoltarea organizației. De la începutul acestui an, evoluția vânzărilor e conformă cu obiectivul companiei, înregistrând, până în luna mai, creșterea volumului cu 10%.

“Încep să se vadă rezultatele proceselor de optimizare și eficientizare a activității companiei, la care am lucrat împreună cu întreaga echipă în ultimii doi ani. Investițiile în tehnologie ne ajută să utilizăm mai logic și mai sustenabil resursele, cu grijă și responsabilitate față de fiecare picătură de apă, astfel încât să putem oferi în continuare consumatorilor noștri apă minerală naturală produsă la standarde europene de calitate. Acesta este motivul pentru care facem toate eforturile de a ajunge cea mai modernă fabrică de ape minerale naturale din România, în ciuda unui an dificil, atât pentru consumator, cât și pentru retail”, a declarat Gyarfas Kurko, Președintele Consiliului de Administrație Perla Harghitei.

Anul acesta, Perla Harghitei a bugetat 25 de milioane de lei pentru investiții în tehnologie. Cele mai importante proiecte vizează sustenabilitatea procesului de producție, prin creșterea eficienței liniilor de îmbuteliere a apei minerale naturale. Digitalizarea fabricii din Sâncrăieni, efectuată cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație din industria băuturilor, permite reducerea la maximum a pierderilor și utilizarea exclusivă a echipamentelor de ultimă generațiepentru îmbutelierea apei. Alte 10 milioane de lei sunt destinate extinderii clădirii administrative, cu un spațiu nou de circa 1500 metri pătrați, care va fi construit în următorii doi ani.

Compania are în portofoliu brand-urile Perla Harghitei și Tiva Harghita, iar unitatea de producție din Sâncrăieni dispune de patru linii de îmbuteliere pentru PET, cu capacitate totală de 50.000 de flacoane pe oră și o linie pentru sticlă, cu capacitate de îmbuteliere de 14.000 de bucăți pe oră, spatiu de depozitare de peste 12.000 de paleți și posibilitate de încărcare a peste 100 camioane pe zi.

Dezvoltarea liniei de sticlă returnabilă este unul dintre cele mai importante proiecte de sustenabilitate ale companiei, dar și una dintre cele mai mari provocări ale business-ului: “Apa îmbuteliată în sticlă returnabilă merită să-și recâștige poziția în preferințele consumatorilor, fiind o opțiune mai eficientă atât pentru bugetul acestora, cât și pentru mediul înconjurător și generațiile viitoare. De aceea, suntem determinați să găsim o soluție pentru a crește comercializarea de apă îmbuteliată în acest ambalaj, pe care am fost nevoiți să o temporizăm momentan, din cauză că sticla s-a scumpit de trei ori în ultimii doi ani”, precizează Magyari Ors, Director General Perla Harghitei. Compania a creat și un portofoliu de apă în sticlă destinat industriei HoReCa, cu posibilitate de returnare și refolosire și derulează campanii de conștientizare a beneficiilor utilizării acestui tip de ambalaj.

În următorii doi ani, compania își propune să finalizeze integrarea instrumentelor de digitalizare operațională și comercială prin implementarea unui nou sistem integrat ERP, să crească exponențial dinamica proiectelor de responsabilitate socială și de mediu și să își consolideze poziția în piață, dezvoltând strategia de afaceri în jurul consumatorului și a echipei organizaționale.

Anul trecut, Perla Harghitei a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 125,5 milioane lei și profit de 14 milioane de lei. Piața apelor minerale a rămas pe tendință de creștere ușoară în 2022, iar cel mai recent studiu al companiei arată că o persoană consumă, în România, peste 112 litri de apă îmbuteliată pe an. Țara noastră are peste 2000 de surse de ape minerale naturale, cele mai multe carbogazoase, ceea ce reprezintă o resursă de apă îmbuteliabilă de peste trei miliarde de litri pe an.

Compania Perla Harghitei a fost înființată în 1990 și este una dintre principalele companii de îmbuteliere și comercializare a apei minerale naturale din România. Lider de piață în categoria de apă minerală naturală îmbuteliată în sticlă returnabilă, are în portofoliu brand-urile de apă minerală naturală Perla Harghitei și Tiva Harghita, disponibile consumatorului în variantele plată și carbogazoasă, în toate lanțurile de distribuție cunoscute.

Primul foraj de apă a fost executat în anul 1956 și a stat la baza înființării primei unități de îmbuteliere, în 1963. Apa se îmbuteliază în fabrica din Sâncrăieni, localitate situată la o altitudine de 650 metri, în Bazinul Ciucului Inferior, la Poalele Munților Harghita, în mijlocul ținutului cu unele dintre cele mai importante resurse de ape minerale carbogazoase din Europa. Perla Harghitei și Tiva Harghita sunt ape minerale naturale, hidrogencarbonatate, calcice, sodice, magneziene, cu conținut mediu de săruri minerale, accesibile tuturor categoriilor de consumatori și recomandate consumului zilnic.