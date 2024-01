AUR în frunte cu liderul său George Simion a organizat duminică în municipiul Suceava un miting împotriva președintelui Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur la care spun ei au participat în jur de 3.000 de persoane deși fusese autorizat pentru 2.000 dar în realitate potrivit estimărilor forțelor de ordine la protest au fost prezenți aproximativ de 1.200 de oameni. Nimic interesant până aici. Interesant este de unde și-a adunat George Simion ”armata”. În mod normal participanții la mitingul de la Suceava dedicat integral lui Gheorghe Flutur trebuiau să fie din județul pe care liderul liberal îl conduce. Ca să strige și să-i ceară demisia în cunoștință de cauză. Dar, nu. Neavând prea mulți suceveni anti-Flutur la îndemână cei de la AUR au adus manifestanți de prin alte județe, se spune din vreo 12 județe. Au fost aduși să îngroașe rândurile activiștilor și să strige ”Flutur, demisia” deși habar nu au ce a făcut și ce nu a făcut Flutur în județul Suceava. Astfel, la protestul condus de George Simion au fost aduși activiști AUR din Bistrița Năsăud , Iași, Botoșani, Neamț și chiar din București. De precizat că numărul celor veniți din alte zone ale țării a fost mai mare decât al activiștilor AUR din județul Suceava ceea ce spune despre organizarea acestui partid la nivel de județ. Marșul organizat de AUR a început din fața sediului din centrul Sucevei și până la Primăria municipiului, pe traseu fiind scandate mesaje împotriva lui Gheorghe Flutur, PSD și PNL.

