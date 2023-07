Fetiţa Danielei Gyorfi şi a lui George Tal s-a transformat într-o adevărată domnişoară! Maria are aproape 13 ani şi a terminat clasa a V-a, iar părinţii ei sunt foarte mândri de ea! Daniela Gyorfi, însă, nu ar vrea ca fiica ei să-i calce pe urme, potrivit click.ro.

Daniela Gyorfi (54 ani) a născut-o pe Maria la 42 de ani și este o mamă foarte exigentă. Fiica ei a devenit o dominișoară în toată regula, este foarte silitoare, la școală are note mari, și, mai nou, învață și limba coreeană ca să devină translator.

Maria Tal este obișnuită, însă, și cu lumina reflectoarelor, căci a și prezentat o rubrică în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță de la Pro TV, numită „Maria întreabă, adulții se confesează”. Mama ei, însă, nu și-ar prea dori o carieră în televiziune, cu atât mai puțin în muzică pentru ea.

„Maria mea a terminat clasa a 5-a sunt foarte mulțumită de ea. Mi-a dat Dumnezeu un copil după sufletul meu. Nu vrea să se facă nici jurnalistă, nici cântăreață. Ea vrea să se facă translater ( n.r. traducătoare). Face coreeană ea. Prima dată am crezut că e moft al ei. Cochetează cu televiziunea, dar nu vrea că e greu și nici nu e cine știe ce bănoasă. Nu că aș fi eu materialistă, dar sunt puțin. Ea trebuie să aibă banii ei, să nu stea la mâna bărbatului. Eu așa am învățat-o, să-și facă banii ei. Așa am făcut și eu!”, a declarat pentru Click cântăreața.

