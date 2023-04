Un sucevean cere sfatul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, în legătură cu situația unui prieten de-al său care vrea să se recăsătorească cu nepoata unei bunici însă el este finul de botez al acesteia. ”Este acceptată căsătoria finului de botez al bunicii cu nepoata acesteia? Tinerii, ambii divorțați, în ambele cazuri au fost părăsiți de către soți pentru altcineva, ea cu 3 copii, el fără copii. Au mers la părintele lor duhovnic și le-a menționat că s-ar putea căsători pentru că sunt rude spirituale de gradul 3 și că în acest caz ei ar putea obține o dispensă din partea episcopului.

Părintele duhovnic a căutat adânc, atât în „Drept canonic ortodox” – activitatea sfințitoare, cât și în „Îndreptar canonic” – Slujba logodnei și a cununiei. De aceea, îndrăznesc să vă întreb și pe Înaltpreasfinția dumneavoastră, bineînțeles și cu întrebarea în ce condiții se poate obține dispensa”, a întrebat omul.

”Răspunsul părintelui duhovnic este potrivit canoanelor; este nevoie de o decizie chiriarhală, fiind vorba de rudenie spirituală. Canonul 54 Trulan afirmă că „rudenia spirituală e mai mare decât cea de sânge”. Din acest motiv, este necesară o dispensă din partea chiriarhului, care se obține în urma unei cereri”, a răspuns IPS Calinic.