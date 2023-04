Dacă în piesele precedente, Oleg Buzatu a abordat diverse mesaje dedicate: părinților, copiilor, soției, femeii, țării natale, străinătății, tradițiilor; acum cantautorul cu piesa „Moldoveanca mea” aduce un omagiu moldovencelor noastre, căci într-adevăr merita tot respectul si dragostea din partea bărbaților.

Așa dar, le slăvește prin cântec, sa știe toată lumea caci moldoveanca când este iubita in lume nu are asemanare.

In produsul video Oleg Buzatu ii are ca actori pe copiii lui, prin care a vrut sa arate ca stima, dragostea fata de sexul opus se cultiva chiar in familie, din copilarie.

Clar, toate aceste valori sa fie in egala măsura, reciproc.

Caci a aprinde inima unei femei moldovence e destul sa-i dai măcar putina atenție si ea din putine știe a face multe.

Deci, sa fiți mereu sanatoase, apreciate cu inima si iubite cu sufletul!

La rindul lui si bărbatul știe sa mulțumească femeia iubita.

Mereu sa fiți cântate in cântece, slăvite prin curajul vostru – pentru că sunteți moldovencele noastre dragi.

Piesa si videoclipul a apărut datorită echipei, cu care a colaborat la realizarea acestui produs video-muzical.

Producție video : CIOfilm-Sergiu Ciorescu și Stas Ciorescu.

Aranjament muzical: Adrian Bogusevschi.

Mix si Mastering: Teaca Sergiu.

Text si muzica: Oleg Buzatu.

Chitara: Alex Daraban.

Actorii: Amedeea Buzatu-rolul de Moldoveanca cea mica.

Bogdan Buzatu-rolul Moldoveanul cel mic.

Link piesă

https://www.youtube.com/watch?v=0VgdDy0nVUE

Big Flash Sound Band.

Dansatori: GO ART DANCE.

https://www.youtube.com/watch?v=0VgdDy0nVUE