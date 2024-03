Liberalii dorneni și-au stabilit candidații pentru funcția de consilier local la alegerile din 9 iunie, PNL fiind primul partid care anunță lista finală.

Organizația condusă de candidatul PNL la funcția de primar al Municipiului Vatra Dornei, și-a desemnat, în ședința Biroului Local de vineri seară, ordinea pe care o vor ocupa membrii ce se angrenează în lupta electorală de la începutul verii, anunțul fiind făcut chiar de către viceprimarul Marius Rîpan: “În ședința Biroului Local din această seară i-am primit cu mare bucurie pe noii noștri colegi. Alături de entuziasmul lor, avem experiența colegilor care nu se află la primul mandat, astfel încât lista noastră de consilieri este pregătită pentru 9 iunie!

La rândul său, primarul Ilie Boncheș a ținut să le mulțumească liberalilor care au făcut “pasul în spate” pentru aceste alegeri. “Respect maxim colegilor care mi-au urmat exemplul și au făcut loc noilor-veniți pentru întinerirea echipei de consilieri asumată de către Marius Rîpan! Rămânem uniți în slujba dornenilor!” a declarat Boncheș.

Listă propusă de PNL Vatra Dornei este formată din:

RÎPAN MARIUS inginer – viceprimar IRIMIEA IONUȚ – medic ortoped ALEXIEVICI RAUL – economist VASILUȚ DANIELA – medic dermatolog GROHINSCHI DORIN – jurist/antreprenor ATOFANEI CORINA – profesor Liceul Teoretic “Ion Luca” MORARI ALEXANDRU – inginer silvic/fermier MACSIM SÎNZIANA – medic psihiatru MUȘEI ȘTEFAN – profesor – antrenor lot național sanie COSTIUC CRISTINA – Biolog Laboratorul de microbiologie – Spitalul Municipal Vatra Dornei / Evaluator Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate POPESCU ILIE – dulgher DÂRȚU ANDREI DĂNUȚ – inginer mecanic – administrator service BACER IOAN – administrator pensiune și firmă transport OBREJĂ MARIANA – pensionar CANDREA DUMITRU – fondator și coordonator al Ansamblului “Dorna Dorului” – pensionar ANTON IONUȚ – profesor de sport – instructor fitness MAZGA SORIN – profesor – director CSȘ NEMEȘ MIHAELA – educator grădiniță SAS ROXANA – asistent medical RUSU ADRIAN – Inginer industria lemnului – administrator SC- profesor Liceul Tehnologic “Vasile Deac” BONCHEȘ PAUL economist- administrator SC POP VIOREL inginer – administrator SC

Viceprimarul Marius Rîpan, candidatul la funcția de Primar al liberalilor și președintele filialei locale, cel care se află pe prima poziție, s-a declarat extrem de încântat de noile achiziții, precum și de componența listei de candidați pentru Consiliul Local: “Sunt oameni relevanți în domeniile lor de activitate, profesioniști cu experiență și gospodari recunoscuți. Rămânem cea mai sudată echipă, contez pe aportul fiecăruia și le reconfirm, și public, faptul că rămân același om altruist, care are nevoie de fiecare, și în săptămânile ce vin, încărcate electoral, dar mai ales în anii următori de mandat“.