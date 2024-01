Președintele organizației județene a Partidului Național Liberal, Gheorghe Flutur, a început astăzi seria întâlnirilor cu membrii PNL de la baza partidului. La Vatra Dornei a fost astăzi după-amiază prima întâlnire cu circa 300 de membri din toate localitățile din Bazinul Dornelor. Cu această ocazie în urma unui sondaj de opinie a fost desemnat candidatul PNL la primăria Vatra Dornei: Marius Rîpan, viceprimarul actual, care stă foarte bine în sondaje și care este identificat cu marile transformări și modernizări ale municipiului Vatra Dornei, cu șanse foarte mari de a câștiga primăria. Președintele Flutur a prezentat participanților foaia de parcurs pentru lunile următoare, calendarul și strategia de campanie și a pregătit rețeaua de comunicare a PNL pentru maximizarea scorului la toate cele 4 rânduri de alegeri.

”Vom avea astfel de acțiuni în toate zonele județului și ne-am propus până pe data de 10 februarie să cuplăm baza partidului la acțiunile de precampanie electorală. Nota generală este una de optimism, fiind nevoie de mai multă stimă de sine, de încredere în propriile forțe și să explicăm zestrea realizărilor liberale din județul Suceava. Zilele următoare continuam la Câmpulung, Gura Humorului, Suceava, Rădăuți și celelalte zone”, a declarat Flutur. În județul Suceava sunt peste 500 de secții de votare, iar ca organizare teritorială PNL Suceava va avea cel puțin 5 persoane pentru fiecare dintre ele.

În cadrul ședinței de la Vatra Dornei, Marius Rîpan a preluat și președinția interimară a filialei locale a PNL. Funcția era deținută, tot interimar, de deputatul PNL Angelica Fădor, acesteia fiindu-i reconfirmat locul al doilea pe lista PNL de la alegerile parlamentarele din toamna acestui an. În discursul său, Marius Rîpan a declarat: „este o mare onoare, pentru că nu este puțin lucru să fii candidatul Partidului Național Liberal pentru un municipiu – stațiune de interes național, dar și o responsabilitate imensă ce vine din efortul care trebuie făcut pentru proiectele începute care trebuie continuate și pentru proiectele noi care trebuie implementate, astfel încât Dorna să-și continue drumul pentru a redeveni o destinație de turism la nivel european așa cum ne dorim cu toții. Responsabilitatea mare pe care mi-o dă această nominalizare vine și din încrederea pe care mi-o acordați să reprezint PNL împreună cu echipa de consilieri locali la alegerile din acest an”.

În același timp, Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur i-a mulțumit primarului liberal Ilie Boncheș pentru colaborarea excelentă avută în toți acești ani și l-a felicitat în mod special pentru „înțelepciunea acestui schimb de ștafetă de catifea”. „Multă sănătate domnule Boncheș, contăm în continuare pe experiența dumneavoastră și vă mulțumesc pentru spiritul de echipă pe care mi l-ați arătat în toți acești ani, dar și pentru înțelepciunea de a face, elegant, acest schimb de ștafetă, de catifea. Vă prețuiesc și vă asigur de întregul meu respect”.

În cuvântul său, primarul Ilie Boncheș a ținut să sublinieze sprijinul pentru viceprimarul Rîpan în cursa electorală din acest an, mulțumindu-i pentru modul în care au făcut echipă din 2016: „Colegul, prietenul și copilul meu -așa l-am simțit în toți acești ani și sunt mândru că el va fi cel care îmi va duce munca mai departe. Marius, sunt alături de tine, rămânem în echipă până la finalul mandatului și sunt sigur că dornenii vor alege să continuăm tot împreună” a completat primarul Boncheș.

Și deputatul Angelica Fădor a ținut să-l felicite pe viceprimarul Marius Rîpan pentru decizia luată și l-a asigurat de tot sprijinul. „Facem echipă bună de mulți ani în politică și vreau să îl asigur pe bunul meu prieten, Marius Rîpan de tot sprijinul meu în derularea proiectelor pentru Vatra Dornei și în campania în care, practic, de astăzi, pornește toată echipa liberală.”

Nu în ultimul rând, vicepreședintele filialei județene a PNL, fostul deputat Dumitru Pardău a declarat că a venit momentul să îi întoarcă sprijinul pe care l-a primit de la Marius Rîpan din 2004, în toate campaniile în care a fost angrenat: „E o mare bucurie să pot să îl sprijin pe Marius în acest demers. Este alături de mine, încă din 2004, când am candidat la Primărie și mai apoi în toate campaniile de la parlamentare. Este un om pentru care garantez și care nu se abate niciodată de la valori esențiale: bun simț și respect. Sunt convins că dornenii nu vor considera asta un defect”.