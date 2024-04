Podul de pe Mirăuți din cadrul rutei alternative Suceava-Botoșani varianta de trafic ușor de până la 3,5 tone va fi finalizat în trei luni de zile. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu în cadrul unei conferințe de presă care s-a desfășurat chiar pe șantierul lucrărilor acolo unde a venit însoțit de viceprimarul Lucian Harșovschi, candiatul PNL la funcția de primar la alegerile din data de 9 iunie dar și de reprezentantul constructorului, o firmă din Rădăuți care a oferit datele tehnice. Podul va avea două benzi de circulație, va avea o lungime de 20,3 metri și va fi construit pe 10 coloane fundate la 11 metri adâncime. Pârâul va fi regularizat 41 de metri în amonte și 21 de metri în aval cu canal din beton armat.

Primarul Ion Lungu a apreciat faptul că la pod se lucrează intens arătând că investiția este foarte importantă în vederea fluidizării traficului în municipiul Suceava. ”Din păcate am avut ghinion cu tronsonul 3 al rutei alternative Suceava-Botoșani care cuprinde și acel viaduct peste calea ferată pentru că s-a anulat licitația și a trebui să o reluăm. Acest tronson are ieșire în DN29 și tot DN29 se va descărca în A7. Sigur că lucrurile încep să prindă contur și eu sper ca în doi ani de zile să ajungă autostrada aici să descărcăm ruta alternativă în A7. La fel de important, s-a reluat din nou licitația la sensul giratoriu de la intersecția străzii Traian Vuia cu Calea Unirii și strada Apeductului pentru a avea acces direct aici pe ruta aternativă. Noi sperăm ca în acest an să facem acest sens giratoriu să putem pune în valoare această rută alternativă având în vedere faptul că ea are un rol important în fluidizarea traficului în oraș. Mai mult decât atât gândim în perspectivă să continuăm acel proiect de inel ocolitor al orașului dar puțin modificat. Vom veni de la E8 pe la Ipotești și Tișăuți dar nu o să mai avem un nou pod peste râul Suceava ci o să folosim Podul Unrii. Este spațiu suficient. Astăzi deja se circulă pe malul râului Suceava de la Tișăuți până aici la Podul Unirii. Vrem să lucrăm la acest proiect de inel ocolitor al orașului care este foarte necesar și eu cred că dacă vom da în funcțiune ruta altermativă Suceava- Botoșani, acea variantă de ocolire care vine de la E85 Ipotești-Tășăuți oricum se va fluidiza traficul în zonă iar coroborat și cu celelalte aspecte autostrada, parcările supraterane lucrurile se vor îmbunătăți”,a spus Lungu.

”Se fac eforturi pentru descongestionarea traficului în Suceava. Știți deja că această etapă 1 a rutei ocolitoare este aproape finalizată mai trebuie terminat acest pod și toți sucevenii care vor meargă în zona comrcială pot folosi această rută de la semaforul din Centru, pe strada Mirăuți, Podul Unirii și stânga la zona comercială iar dreata pe strada Energeticianului cu ieșire la DN29”, a spus și Lucian Harșovschi.