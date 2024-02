Poliţia desfăşoară activităţi de căutare şi identificare a numitei CORNEA FLORINA-MARTA, de 24 ani, domiciliată în comuna Straja, județul Suceava, fără forme legale în comuna Satu Mare, jud. Suceava, care, în data de 15.02.2024, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: înălțime 1,60 m, 70 kg, păr șaten deschis-lung. Persoana căutată este diagnosticată cu boli de natură psihică.

La momentul plecării purta o geacă de culoare roșie, pantalon tip jeans negri, pantofi roz tip sport.

În cazul în care deţineţi date cu privire la persoana în cauză, vă rugăm să apelaţi Poliţia prin SNUAU 112 sau să vă adresaţi celei mai apropiate unităţi de poliţie.