Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a declarat, astăzi, că celebrul regizor și jurnalist Charlie Ottley va reveni în Bucovina pentru a filma un nou episod al documentarului „Flavours of Romania”. În prima zi a Târgului de Turism al României de la București, Charlie Ottley a vizitat standul județului Suceava, el având și o discuție cu Niculai Barbă despre promovarea Bucovinei. „Standul Bucovinei, de la Târgul de Turism al României, a fost vizitat de unul dintre cei mai mari promotori ai țării noastre, jurnalistul englez Charlie Ottley – realizatorul și prezentatorul documentarului “Flavours of Romania” de pe Netflix. În luna septembrie 2023 a fost lansată cea de-a 2-a serie a acestui documentar, Bucovina fiind prezentată în episodul al 9-lea”, a spus Niculai Barbă, care a precizat că Charlie Ottley i-a spus că va continua să promoveze Bucovina printr-un nou episod al documentarului pe care l-a regizat.

