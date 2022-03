Polițiștii și jandarmii suceveni au oferit flori ucrainencelor întâlnite în trafic sub sloganul „Solidari cu Ucraina. Împreună pentru mame și copii”. „De Ziua Internațională a Femeii gândurile noastre se îndreaptă și către mamele și copiii ucraineni. Astăzi, de 8 martie, într-o zi specială în care este sărbătorită femeia în toate colțurile lumii, la granițele României, mii de femei, mame și copii traversează clipe foarte grele și au nevoie de sprijin. Astăzi, împreună cu colegi jandarmi, am înmânat flori, simboluri ale feminității și păcii sub sloganul <Solidari cu Ucraina. Împreună pentru mame și copii>”, a transmis Poliția Suceava. Astfel, polițiștii și jandarmii au organizat filtre în trafic, iar femeile ucrainence dar și românce au primit flori și recomandări preventive. De asemenea, au fost organizate acțiuni și în punctul de trecere a frontierei din Siret, polițiștii și jandarmii oferind celor greu încercați consiliere și încurajări, alături de flori.

„În fața durerii și a deznădejdii, comunitățile s-au dovedit întotdeauna solidare, gata să întindă o mână de ajutor și creeze o rază de speranță. Tuturor femeilor și mamelor din lume le dorim să fie sănătoase, puternice, încrezătoare!”, se mai spune în comunicat.