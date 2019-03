În primele zile ale lunii martie, polițiștii suceveni au dăruit mărțișoare confecționate de o fetiță care încearcă să strângă bani pentru a-și putea achiziționa rechizite școlare. Poliția Suceava a transmis prin intermediul unui comunicat de presă că în perioada 01 – 03 martie 2019, poliţiştii de prevenire au organizat mai multe activităţi pentru responsabilizarea populației în vederea prevenirii situaţiilor de risc victimal.

În cele trei zile, polițiștii au oferit peste 100 de mărțișoare cu o poveste aparte. Mărțișoarele oferite de polițiști au în spate povestea emoționantă a unei fetițe de 13 ani cu posibilități financiare reduse, care le-a confecționat manual, încercând în acest mod să obțină bani pentru rechizitele școlare. Polițiștii au aflat povestea ei și au ajutat-o, dăruind la rândul lor mărțișoarele copiilor și persoanelor vârstnice împreună cu ghiduri și cărți preventive.



„Primăvara invită prin semnificaţie şi oportunităţile pe care le oferă la o explozie de viaţă, ce se regăseşte în natură dar şi în tumultul activităţilor sociale. Copiii sunt mai prezenţi în zonele de joacă din aer liber şi astfel se expun unor riscuri suplimentare dacă nu respectă reguli preventive minime. Tocmai de aceea, poliţiştii au fost prezenţi în prima zi a primăverii în unităţi de învăţământ, purtând discuţii cu elevii din ciclul primar şi gimnazial şi promovând recomandări cu caracter preventiv. Plecările voluntare şi dispariţiile de minori, siguranţa rutieră, pericolele internetului şi reţelelor de socializare, au fost câteva din temele de discuţie şi subiecte ale unor activităţi concurs şi acţiuni interactive derulate cu elevii. Mărţişorul este un simbol al reînnoirii timpului şi al renaşterii naturii, odată cu venirea primăverii, dar şi al speranţei, fiind dăruit celor dragi pentru a le aduce noroc şi belşug. Fiecare început, de an, de anotimp, înseamnă sfârşitul unui ciclu şi debutul unei noi perioade în viaţa personală a fiecăruia dar şi în viaţa comunităţii din care face parte.

Astfel, poliţiştii suceveni au marcat debutul noului anotimp în mijlocul comunităţii pe care o deservesc, prin activităţi de responsabilizare şi conştientizare a populaţiei, activităţi adaptate specificului Zilei de 1 Martie.

Poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul IPJ Suceava, împreună cu polițiștii de proximitate din cadrul Poliției Municipiului Suceava au oferit cetățenilor mărţişoare dar şi materiale cu caracter informativ, conţinând recomandări preventive.

Acţiunile s-au derulat în municipiului Suceava dar şi în localitatea Cârlibaba.

Poliţiştii de prevenire au atras atenţia şi cu privire la riscurile victimizării în cazul unor infracţiuni de furt şi tâlhărie, primăvara fiind anotimpul în care doamnele încep să işi expună mai frecvent bujuteriile şi alte bunuri de valoare.

Cu această ocazie Poliția Suceava a reamintit cetăţenilor să:

Evite deplasarile pe trasee aflate in zone mai putin circulate: campuri, parcuri, santiere.

Dacă din diverse motive trebuie să circule după lăsarea intunericului, să ocolească locurile neiluminate ori in care se afla unităţi cu program prelungit sau non-stop, unde se comercializează bauturi alcoolice (restaurante, discoteci).

Când observati ca sunteti urmariti de un individ sau de mai multi deplsati-va prin zone intens circulate, chiar daca acest lucru presupune schimbarea traseului. Solicitati ajutorul primului politist intalnit in calea dumneavoastra.

Nu vă afisati ostentativ cu obiecte de valoare (lantisoare, bratari)

In ziua in care va primiti salariul treceti intai pe acasa pentru a va lasa banii, apoi mergeti la cumparaturi doar cu suma necesara.

Nu vă lasati atrasi in locuri dosnice de catre indivizi care ofera spre vanzare diverse produse (de obicei mai ieftine).

Nu vă laudati persoanelor necunoscute cu bani sau valori pe care le aveti asupra dumneavostra sau acasa.

La intrarea intr-un imobil fiti foarte atenti daca in hol sau in zonele intunecate nu se afla persoane suspecte, pretabile la comiterea de infractiuni. Nu stati cu spatele spre acele locuri.