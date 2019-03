Președintele Pro România, Victor Ponta, s-a arătat plăcut suprins de reacția oamenilor din Fălticeni în timpul vizitei pe care a efectuat-o, sâmbătă, în acest municipiu arătând că aceștia l-au certat pentru faptul că a renunțat la funcția de prim ministru în 2015. ”Plimbându-mă pe strada pietonală din Fălticeni am crezut că nu mă bagă nimeni în seamă. M-a băgat toată lumea în seamă. Am crezut că o să mă înjure cineva. Nu m-a înjurat nimeni. În schimb câțiva dintre oamenii mulți dintre cei care m-au oprit m-au certat și mi-au zis ”domnule Ponta eu eram cu dumneavoastră, v-am votat dar de ce ați plecat din funcția de prim ministru?” Și recunosc că e cea mai grea întrebare la care să dau răspunsul pentru că supărarea oamenilor este cumva că am plecat eu și uite așa au ajuns și cu Cioloș și cu Dăncilă și cu Dragnea. Pot să dai explicații raționale că partidul meu atunci nu m-a susținut, că eram toată ziua pe la DNA, că în felul acesta PSD a câștigat alegerile din 2016 pentru că dacă mă țineam de scaun le pierdea, că eu nu o să cer niciodată jandarmilor să bată un om care protestează contra mea cum au cerut ei anul trecut. Dar explicațiile raționale nu știu dacă funcționează la o chestiune până la urmă de suflet. Oamenii erau supărați că cumva dacă nu plecam eu nu mai era Dăncilă sau Dragnea sau toți ceilalți. Nu am decât o singură soluție la această problemă și anume să mă lupt cu Pro România să obținem un rezultat cât mai bun la anul la parlamentare și să mă întorc la guvernare să termin ce nu am terminat în 2015. Altă soluție nu am. Sper să-mi fac echipa mai bună data viitoare, sper să-l simt mai bine pe cel care astăzi îmi zâmbește și îmi zice că mi-e prieten și își ascute junghierul”, a spus Ponta.

