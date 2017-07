Nicolae Dică a spus că tânărul portarul sucevean Toma Niga, transferat în acestă vară, va fi împrumutat. FCSB se va baza astfel de Florin Niţă, Andrei Vlad şi Edi Stăncioiu.

FCSB a transferat în această vară doi portari de perspectivă, dar doar unul va fi păstrat în lot, Andrei Vlad. Toma Niga (19 ani), adus de la Foresta Suceava, va fi împrumutat în liga a doua: ”Niga va fi împrumutat la Clinceni”, a declarat Dică.

Antrenorul FCSB-ului spune că Florin Niţă rămâne opţiunea numărul 1 pentru postul de portar, deşi Gigi Becali s-a declarat încântat de calităţile lui Andrei Vlad (18 ani): ”Niţă este jucător de echipa naţională, nu poate sta în tribune. Deocamdată, Florin este titularul echipei, este într-o formă foarte bună. Vlad abia a venit, nu s-a antrenat aşa cum trebuie până acum, s-a pregătit singur. În timp, e posibil să apare Vlad, vom vedea”, a mai spus Dică.

Dică a vorbit şi despre situaţia lui Andrei Vlad, portar transferat de la CSU Craiova pentru 400.000 de euro: ”Pe Vlad mi l-am dorit şi la Piteşti, pentru că am jucat de trei ori contra lui şi l-am remarcat. În iarnă, când eram la Piteşti am vorbit cu Corneliu Papură şi cu Silviu Bogdan dacă sunt de acord să mi-l dea la vară. Apoi, după ce am ajuns la Steaua m-am gândit că nu se mai poate face transferul, dar mă bucur că s-a realizat.Este un portar bun acum, dar poate fi şi foarte bun. Depinde de el dacă va rezista la Steaua, are un caracter puternic”, a mai spus Dică.