Cântărețul și actorul Meat Loaf a murit, joi noapte, la vârsta de 74 de ani, a confirmat familia, informează click.ro. „Bat Out of Hell” și „I’d Do Anything for Love” sunt două dintre cele mai cunoscute hituri ale artistului.

Meat Loaf, pe numele său real Marvin Lee Aday, a avut o copilărie traumatizantă și a învățat de mic ce înseamnă durerea. Însă cel mai groaznic moment pe care l-a trăit a fost atunci când tatăl sau l-a atacat cu un cuțit încercând să-l omoare, potrivit sursei citate.

Era grăsuț și din cauza kilogramelor acumulate, de care nu putea scăpa, a fost victima colegilor. Lua des băiate și era batjocorit în fel și chip, scrie revista Rolling Stone. Într-un interviu acordat celebrei publicații artistul face dezvăluiri cutremurătoare: „Am fost tare chinuit pe atunci”. Nici acasă nu a avut o viață mai bună. Deși era polițist, tatăl său avea mai degrabă porniri criminale. Era un alcoolic violent care își bătea des copilul și recurgea la pedepse foarte dure.

Mama sa, Wilma, a fost profesoară. După ani și ani, artistul și-a amintit cum o însoțea pe femeie noaptea prin baruri în căutarea tatălui bețiv, pe nume Orvis. Din păcate mama lui a murit de cancer în 1966, în vremea în care Meat Loaf era doar un adolescent. Copilul a suferit teribil după această pierdere.

Meat Loaf juca teatru. Aproape tot timpul. El și-a trăit întreaga viața pretinzând că este altcineva. Niciodată nu știai exact dacă spune adevărul sau fabulează, mai scrie sursa citată.

