Janni Alexandridis (24 de ani), Cuțitul de Aur al lui Florin Dumitrescu, a câștigat aseară, marea finală a sezonului 12 Chefi la Cutiţe. El s-a duelat cu Ioana Dehelean, tot din echipa Amanita Regală a lui Florin Dumitrescu şi Valentin Timofte, cuţitul de aur din echipa Soarelui Răsare a lui Sorin Bontea, notează click.ro.

Tânărul bucătar a luat marele premiu, de 30.000 de euro. Chiar dacă a vrut să facă parte din echipa lui Sorin Bontea sau Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu a ales să îi ofere cuţitul de aur.

Janni Alexandridis are 24 de ani şi locuiește în Germania. S-a născut în Germania, tatăl său fiind grec, iar mama româncă. De mic s-a îndrăgostit de bucătărie, iar talentul l-a moștenit de la mama și de la bunica sa.

„Eu sunt din Germania, din Nürnberg și sunt chef bucătar. În bucătărie am învățat să vorbesc românește pentru că avem muți alături de care lucrez din România. Aveam un restaurant de familie și lucrez acolo în bucătărie de când eram foarte mic. Apartamentul nostru a fost deasupra restaurantului și în fiecare zi când m-am dus la școală am văzut chefii în bucătărie cum pregăteau tot felul de mâncături. Era un restaurant grecesc. Bucătăria este locul în care, de când sunt mic, mă simt foarte bine. I-am spus tatei că vreau să devin bucătar în restaurant. Dar el mi-a zis că dacă vreau să devin chef, trebuie să învăț bucătărie. Și în fie care zi, după școali, mergeam în bucătărie, mă uitam ce fac, am stat o oră, două, i-am ajutat să facă curat, să curăț ceapă, de toate…”, a povestit tânărul la preselecțiile Chefi la Cuțite, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

