Meseria de coșar, una dintre cele mai vechi meserii din lume, făcută cunoscută și grație cântecului ”Coșarul” interpretat magistral de marele actor Colea Răutu, a început să devină căutată după ce tot mai mulți oameni au dat apartamentul de la bloc pe o casă la sol care presupune echiparea cu un sistem de încălzire cu sobe sau șeminee și evident întreținerea acestuia. Printre puținii coșari suceveni care practică această meserie folosind tehnologii în pas cu vremurile este Cezar-Cătălin Șlincu, administrator al firmei ”Hornar de Bucovina” și membru al Asociației Hornarilor și Constructorilor de Coșuri de Fum și Șeminee – ASFOCH.

”Persoanele care apelează la expertiza unui coșar sunt mai norocoase, și asta pentru că dau dovadă că le pasă de siguranța lor și a bunurilor pe care le dețin”

El a ținut să dea câteva sfaturi acum în pragul sezonului rece când riscul la incendii este foarte crescut. El a arătat că cele mai frecvente probleme apar la coșurile de fum de aceea este foarte importantă curățarea lor periodică pentru a elimina riscurile. De preferat, a spus Șlincu, este ca această operațiune să se facă primăvara, la finalul sezonului rece, însă este bine să fie făcută și înainte de a pune în funcțiune sobele sau șemineele. La fel de important este ca proprietarii să apeleze la hornari autorizați. ”Se spune că cine vede un coșar are noroc. Eu spun că persoanele care apelează la expertiza unui coșar pentru activități de mentenanță și nu numai sunt mai norocoase, și asta pentru că dau dovadă că le pasă de siguranța lor și a bunurilor pe care le dețin. Am clienți de prin toate zonele județului Suceava, dar și de la Botoșani. Important este ca oamenii să înțeleagă importanța curățării coșurilor de fum, dar și a verificării periodice a sobelor și șemineelor, și asta pentru că pot apărea probleme dintre cele mai diverse. Siguranța primează înainte de toate”, a spus Cezar Șlincu. El a readus aminte cetățenilor următoarele recomandări pentru prevenirea evenimentelor nedorite: asigurați verificarea și curățarea periodică a coșului de evacuare a fumului; amplasați o tablă metalică pe dușumea, în fața sobei alimentate cu combustibil solid; nu folosiți soba defectă, supraalimentată cu combustibil sau nesupravegheată; nu lăsați copiii singuri în încăperi în care sunt mijloace de încălzire în funcțiune. Totodată el avertizează asupra folosirii sistemelor improvizate.

Ce trebuie avut în vedere când alegeți un sistem de coș de fum

”Tehnologia sistemelor de încălzire a evoluat foarte mult ceea ce a dus la un randament tot mai ridicat și o dată cu această provocare apar probleme legate de evacuarea gazelor de ardere. De aceea este foarte important ca atunci alegeți un sistem de coș de fum să aveți în vedere faptul că acesta este singurul element din casă supus unor solicitări extreme, ca de exemplu: în perioada sezonului rece, coșul de fum trece de la temperaturi de până la -20 de grade Celcius la temperaturi de 300 de grade Celsius într-un interval de timp foarte scurt. Autoaprinderea funinginei depuse pe pereții interiori ai coșului de fum. Umiditatea produsă în coșul de fum este încă una din solicitările majore la care este expus acesta. Atacul chimic-în componența combustibililor indiferent de tipul acestora sunt diferite substanțe corozive care prin ardere se transformă în stare gazoasă și în combinație cu vaporii de apă se depun pe pereții coșului și încep să îi corodeze”, a punctat specialistul. Șlincu a explicat de ce apar problemele la coșurile de fum: ”Construcția greșită a coșului de fum sau alegerea greșită a materialelor din care e realizat; Utilizarea unor lemne de foc care nu sunt uscate suficient; Păsările care își fac cuib în interiorul coșului sau pânza de păianjen care favorizează crearea unui dop din frunze uscate și alte depuneri; Distanța prea mică față de materialele combustibile; Reglajul greșit și <găurile> din coș (coșul nu e etanșeizat corect)”. Cezar Cătălin Șlincu a concluzionat că nu este de joacă și că statisticile arată că 18 locuințe sunt afectate zilnic de incendii în perioada sezonului rece.

