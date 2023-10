Ion Alexandru Țiriac, în vârstă de 46 de ani, fiul faimosului tenisman și antrenor de tenis Ion Țiriac (în vârstă de 84 de ani), a avertizat că al treilea război mondial este iminent în lunile care urmează, notează click.ro.

Într-un comentariu extrem de sensibil, Ion Țiriac Jr. a declarat că este inevitabil izbucnirea celui de-al treilea război mondial, chiar în următoarele luni. Dat fiind că România este membră NATO, riscul ca țara noastră să fie implicată într-un astfel de conflict nu poate fi ignorat.

„Singura cale de ieșire este ca SUA, China și Rusia să se așeze la masă și să ajungă la un acord comun. Din păcate, suntem departe de acest scenariu”, a spus acesta, conform sursei citate.

Pe de altă parte, conflictul dintre Israel și Hamas a stârnit îngrijorări majore cu privire la un potențial război mondial, iar implicațiile acestuia s-au extins și asupra lumii tenisului. Din această cauză, upă ce Ons Jabeur (clasată pe locul 7 WTA) și-a exprimat sprijinul pentru palestinieni, Federația Israeliană de Tenis (ITA) a depus o plângere oficială la Asociația Femeii de Tenis (WTA).

