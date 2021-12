Autoritățile fac pregătiri intense în centrul municipiului Suceava pentru ziua de mâine când vor fi prezentate obiceiurile de Anul Nou în cadrul programului Consiliului Județean ”Crăciun în Bucovina”. S-au montat ecranele, s-a curățat zăpada, se fac probele de sunet și imagine. Evenimentele încep la ora 11.00 și se încheie la ora 14.00. Tradițiile de Anul Nou vor fi prezentate de opt grupuri din județ și de Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, care îi vor încânta pe participanți cu obiceiuri de iarnă din tot județul, jocul urșilor, al caprelor, jocul căiuților și malanca. Grupurile participante sunt din Șcheia, Hănțești, Stroiești, Udești, Boroaia, Mălini, Zvoriștea și Dolheștii Mici. Pentru a nu se crea o aglomerare de spectatori, grupurile participante vor evolua atât pe esplanada Casei de Cultură cât și pe spațiul pietonal până la Biserica Sf. Dumitru din centrul Sucevei.

