Scena Digitală, platforma online de teatru-film a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS), oferă abonaților săi, în luna august, o producție a Vertigo Dance Company, una dintre cele mai mari companii de dans din Israel. ”Pardes”/„Grădina Paradisului”, în coregrafia reputatei Noa Wertheim, a fost prezentată fizic la Sibiu, în cadrul ediției din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Cel de-al doilea spectacol în premieră în mediul online va fi producția Secției Germane a TNRS, „Macbeth”, în regia lui Botond Nagy.

Abonamentul lunii august include spectacolele: „Trei surori”, ”Cion: Requiem of Ravel’s Bolero”, „Visul unei nopți de vară”, „Cerere în căsătorie”, „Bravul soldat Svejk”, „Uncanny Valley” „Necunoscuta cunoscută”, „Puzzle”, „Macbeth” și ”Pardes”/„Grădina Paradisului”.

În baza abonamentul trimestrial, pot fi vizionate spectacolele: „Conferința iraniană”, „Călătoriile lui Gulliver”, ”Yellow ”, „Trei surori”, „Maestrul dansului”, „Ceea ce ziua datorează nopții”, „Tattoo”, ”Cion: Requiem of Ravel’s Bolero”, „Visul unei nopți de vară”, „Cerere în căsătorie”, „Bravul soldat Svejk”, „Uncanny Valley” „Necunoscuta cunoscută”, „Puzzle”, „Macbeth” și ”Pardes”/„Grădina Paradisului”.

Platforma de video-on-demand Scena Digitală, distinsă cu premiul special UNITER, poate fi vizionată pe bază de abonament sau bilet individual. Detalii despre bilete și abonamente sunt disponibile pe site-ul www.scena-digitala.ro.

Informații suplimentare despre spectacole:

MACBETH

Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu

După: William Shakespeare

Adaptare text: Botond Nagy

Regia: Botond Nagy

Scenografia: Cosmin Florea

Muzica & Sound Design: Claudiu Urse

Visual Design: Andrei Rancz

Light design: Cristian Niculescu

Asistent regie: Pia Carla Ionescu-Liehn

Cu: Daniel Plier, Emőke Boldizsár, Benedikt Haefner, Daniel Bucher, Ioana Cosma

Probabil cea mai faimoasă „Călătorie în iad” a lui Shakespeare, concentrată pe istoria cuplului Macbeth și Lady Macbeth.

„Misterul vieții nu este o problemă pe care s-o rezolvi, ci o realitate pe care s-o experimentezi. Viața mereu ne dă șansa să câștigăm ceva și în același timp să pierdem ceva. Este o cursă continuă. Nu mă interesează să fac un spectacol plin de topice macbetiene, precum fuga spre putere, asasinări, înșelăciuni, conspirații, etc. Mă interesează acel băiat care plânge în Macbeth, când el se simte singur și furios pe toată situația în care se afundă cu o viteză incredibilă. Mă interesează acel sentiment în interiorul unei femei lăsate singură cu visele și instinctele ei înăbușite în neputință, fără posibilitatea de a crea o familie, fără a da viața mai departe. Mă interesează acel om care credea în ceva atât de greu de definit, precum o prietenie. În Macbeth vorbim încontinuu de poluri îndepărtate, opuse și de linia subțire ce le separă. Vorbim de adicții. Avem o poveste arhicunoscută, dar care a devenit ca un film porno, public, la îndemâna oricui. Vreau să redescopăr acele intimități prin care ajungem foarte aproape de ceva numit decădere umană și lumină Dumnezeiască. Adevăratele tragedii din viețile noastre nu le putem niciodată identifica și distinge de serile banale cu un pahar de vin roșu sec, altfel probabilitatea de a ne arunca fetusul propriei noastre vieți ar deveni o realitate mult prea apropiată nouă. A salva pe cineva de o greșeală este un dar al paradisului. Oare în ce măsură ne mai putem apropia de acest dar?” – Botond Nagy.

Spectacol prezentat în limba germană, cu traducere în limbile română și engleză.

Durata: 1h 20min

Data premierei: 01.04.2022

Titlul original: Macbeth

GRĂDINA PARADISULUI

Vertigo Dance Company – Israel

Coregrafia: Noa Wertheim

Asistent coregraf‏ie: Rina Wertheim-Koren

‏Muzica originală: Itamar Doari

Dansatori: Etai Peri, Sian Olles, Daniel Costa, Eden Ben Shimol, Yarden Oz, Ruth Ben David, Ilan Golubovich / Theo Samsworth, Micah Amos

Manager: Sandra Brown

Scenografie: Zohar Shoef

Styling: Rosie Canaan

‏Lumini: Dani Fishof – Magenta

„Pardes” s-a născut acasă. E o operă de artă în care trupul se contopește cu straturile sale spirituale lăuntrice, cu interiorul fiecărei ființe, fiecărui dansator, în timp ce se împletește cu o țesătură cunoscută. „Pardes”, însemnând „livadă” în ebraică, își are originea în persana antică și denumește o grădină cu pomi. Acesta este întâlnit și în alte limbi sub forma cuvântului „paradis”. În misticismul ebraic, „pardes” reprezintă inițialele a patru cuvinte care fac referire la abordările de interpretare a textelor religioase: Pshat – sens literal, Remez – sens insinuat; Drash – sens simbolic și Sod – sens ascuns. Muzica originală din „Pardes” a fost compusă de artistul internațional Itamar Doari, cel mai important și remarcabil percuționist din Israel și din lume. Crearea linii melodice s-a întrepătruns cu procesul de creare a coregrafiei, muzica fiind compusă și înregistrată în timp real în studio.

Spectacol nerecomandat celor sub 12 ani

Durata: 1h

Data premierei: 3.11.2021

Titlul original: Pardes

DETALII DESPRE BILETE ȘI ABONAMENTE PE SCENA DIGITALĂ

Abonament pentru 1 lună – 49 LEI

Include 10 spectacole

Abonamentul este valabil de la data activării lui, prin introducerea codului de abonat în câmpul AUTENTIFICARE și până în ultima zi calendaristică a lunii de autentificare.

Spectacolele pot fi vizionate oricând și de oricâte ori în perioada de valabilitate a abonamentului.

Abonament pentru 3 luni – 89 LEI

Include 16 spectacole

Abonamentul este valabil de la data activării lui, prin introducerea codului de abonat în câmpul AUTENTICARE și până în ultima zi calendaristică a celei de-a treia luni de autentificare.

Spectacolele pot fi vizionate oricând și de oricâte ori în perioada de valabilitate a abonamentului.

Abonament 12 luni – 299 LEI

Include toate spectacolele Scenei Digitale

Abonamentul este valabil de la data activării lui, prin introducerea codului de abonat în câmpul AUTENTIFICARE. Perioada de valabilitate se încheie după 12 luni calendaristice.

Spectacolele pot fi vizionate oricând și de oricâte ori în perioada de valabilitate a abonamentului.

Bilet individual – 30 LEI

Biletul individual este activat în momentul introducerii codului de abonat în câmpul AUTENTIFICARE în termen de 30 de zile de la momentul achiziției.

Spectacolul este disponibil pentru 4 ore de la activare și alegerea intervalului de timp pentru vizionare.