Un enoriaș sucevean a sesizat Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților că un preot de la o parohie din județ caterisit propovăduiește în continuare pe Facebook și Twitter. „Binecuvântați, părinte Calinic, am o întrebare despre fostul părinte … care a fost caterisit. După cum vedeți, el încă mai propovăduiește pe Facebook, Twitter etc. și mai văd și alții ca el. Din punctul meu de vedere este total exclus din slujire ca preot, după cum am înțeles eu. Întrebarea este: Are învățături eretice? (Amestecă mierea cu sarea? Interpretează scriptura după placul și înțelesul lui?) Vă mulțumesc, binecuvântați părinte și rugați-vă pentru mine, păcătosul ….”

”Persoana despre care faceți vorbire nu îmi este cunoscută și, din acest motiv, nu mă pot pronunța”, a răspuns IPS Calinic.