Un enoriaș s-a arătat revoltat că în interiorul bisericii ortodoxe unde este arondat s-a oficiat o cununie între un ortodox și o persoană de altă religie lucru care nu este permis de canoanele bisericești. ”Astăzi, 8 mai 2022, am asistat la o slujbă religioasă între o persoană de credință ortodoxă și o persoană cu o apartenență la un alt cult religios. Slujba s-a oficiat în interiorul bisericii noastre. De când este posibilă cununia între un ortodox și o persoană de altă religie și de când rugăciunea comună este acceptată?”, i-a scris enoriașul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic.

”Da, este posibil! Atât timp cât preotul, atunci când a făcut cercetarea persoanelor implicate în slujbă, întrebându-le despre confesiunea lor, a fost mințit fără scrupule că sunt ortodocși, este posibilă oficierea unei astfel de slujbe. Mai rămâne însă ca aceasta să fie recunoscută și de Biserică, căci uneori se uită că ceea ce poate fi ascuns omului nu poate fi tăinuit lui Dumnezeu”, i-a răspuns IPS Calinic.