Un preot dintr-o comună sucevenă cu familii majoritare pe rit vechi a fost reclamat că în Ajunul Crăciunului pe rit vechi a mers cu icoana cu Nașterea Mântuitorului la familiile pe rit vechi și a omis să facă Sfânta Liturghie pentru familiile pe stil nou. ”Vă deranjez cu acest email în scopul de a vă face cunoscută o situație din Parohia ….. unde este paroh …… În primul rând, ceea ce voi relata în continuare nu este o reclamație cu tentă răutăcioasă, ci doar o solicitare de clarificare. După cum presupun că știți, în ….. majoritatea familiilor țin sărbătorile ortodoxe pe rit vechi, iar familiile care țin sărbătorile pe rit nou (aproximativ ….) sunt în minoritate. Am decis să vă fac cunoscută această situație în urma unei „anomalii” care a avut loc în acest an – 6.01.2024, dată la care toți cei care ținem pe nou am sărbătorit marele Praznic al Botezului Domnului (zi care coincide cu Ajunul Crăciunului pe rit vechi). O sărbătoare deosebit de importantă în care nu s-a ținut Sfânta Liturghie. Cauza? Părintele a ales să meargă cu icoana, cu Nașterea Mântuitorului pentru cei pe stil vechi. În ….. nu se procedează ca în restul satelor și orașelor unde preoții parohi vestesc Nașterea Domnului în zilele premergătoare Marelui Praznic, ci umblatul cu icoana se desfășoară în ziua de Ajun și în zilele de Crăciun. Este normal? De ce nu se merge cu icoana până în data de 6 ianuarie ca în felul acesta și familiile care sărbătoresc pe rit nou să aibă parte de Sfânta Liturghie de Bobotează? Chiar dacă comunitatea care ține pe nou este una mică, totuși ar trebui să aibă parte de Sfinte Liturghii în zilele de sărbătoare cu cruce roșie (specific că în unele sărbători se face Sfânta Liturghie), mai ales de ziua Botezului Domnului. Până la urmă trăim cu toții în România, țară în care Patriarhia Română a ales să sărbătorească pe rit nou, de asemenea și Arhiepiscopia Sucevei sub care se află și această parohie care funcționează se pare după reguli proprii și oarecum ciudate, reguli care nu pun în prim plan importanța deosebită a sărbătorilor, ci se axează mai mult pe tradiții și obiceiuri vechi care contravin învățăturilor bisericești. Cu puțin efort cred și sper că aceste probleme pot fi rezolvate, chiar cu mare ușurință. Aștept cu interes opinia dumneavoastră cu privire la cele relatate mai sus”, au scris enoriașii.

”Am înțeles că situația semnalată de dumneavoastră trenează de două decenii. Sesizarea a fost transmisă spre rezolvare părintelui inspector bisericesc și părintelui protopop. Personal, vă asigur că cele semnalate de dumneavoastră nu se vor mai repeta”,a răspuns IPS Calinic.