Un preot sucevean a fost reclamat la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților că și-a montat camere video în balcon iar filmările sunt folosite pentru a instiga la ceartă vecinii. Raclamația a fost făcută de vecină al cărei soț bolnav de cancer la colon a avut dese altercații verbale cu preotul pentru un loc de parcare de la bloc certuri în urma cărora a rămas cu sechele.

„Înaltpreasfinția voastră, vă rog să mă ajutați în rezolvarea unei situații create de un slujitor ….. care ar trebui să fie un împăciuitor al omenirii.

….. care slujește în …… s-a adresat unui service auto cu mențiunea că dorește să repare o portieră îndoită în baza RCA. S-a folosit de acea factură de reparație din service pentru a face o plângere penală de distrugere unui vecin cu care de-a lungul timpului a avut discuții contradictorii pentru locul de parcare și cred că vecinul care este bolnav de cancer de colon, în urma citostaticelor, a rămas un pic mai nervos (în cauză este soțul meu, și doar eu știu prin ce am trecut când am descoperit nemilosul diagnostic). La un moment dat, părintele avea ….. și chiar dacă parcarea era goală, dumnealui parca în locul acelui locatar tocmai pentru a provoca discuții. Soția dumnealui s-a dus și la ……, unde lucra persoana respectivă, pentru a-i face reclamații. Și-a montat camere de luat vederi la balcon, de unde înregistrează tot ceea ce se întâmplă în acea parcare. La fel s-a întâmplat acum 2 ani, când i-a fost atinsă mașina unei vecine, a dat înregistrările la Poliție și s-a constat de către organele de politie că nu mașina vizată de preot a vecinului cu care se afla în conflict a atins mașina vecinei.

Conform GDPR-ului, nu știu ce documente deține, dacă are autorizație de montare a camerelor și dacă are voie să filmeze și să înregistreze. (Sistemele de supraveghere și GDPR … Pe 25 mai 2018, în România a intrat în vigoare Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), ce se aplică și imaginilor captate de camerele de supraveghere. Filmările conțin foarte des imagini cu persoane. Acestea pot fi utilizate pentru a identifica diverși oameni direct sau indirect, ceea ce le aduce sub incidența GDPR. Toate instituțiile, persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul U.E. care utilizează camere de supraveghere trebuie să descrie de ce le utilizează. Regulamentul GDPR are în centrul său o persoana fizică, iar camerele de supraveghere pot interveni în viața acesteia. Datele persoanelor fizice sunt protejate prin acest regulament GDPR, care se bazează pe: consimțământ, contract, obligație legală; interes vital; interes public; interes legitim).

Nu există acordul scris al vecinilor pentru aceste camere. În calitate de slujitor al Domnului, aceste aspecte ale acestui preot lasă de dorit, instigă la ceartă, la provocări, folosește imaginile filmate pentru a aduce ceartă. Țin să menționez că factura din service are o valoare de 1200 lei, iar pentru orice piesă din mașină costă doar 500-600 lei de reparat și de vopsit. Vreau să scot în evidență intenția de a ridica valoarea reparației, fără a cunoaște intenția părintelui. Am fost la Poliție pentru a studia dosarul și agentul de poliție i-a cerut acceptul părintelui să-mi dea numărul de telefon, pentru a discuta cu dumnealui, însă a refuzat”,a scris femeia.

”Sesizarea / reclamația dumneavoastră a fost trimisă spre analiză și verificare sectorului acreditat în acest sens. V-aș ruga să aveți amabilitatea ca atunci când veți fi sunată la numărul de telefon transmis de dumneavoastră să răspundeți”,a răspuns IPS Calinic.