Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a propus în ultima ședință din acest an a Consiliului de Dezvoltare Regională Nord-Est ca prioritățile în infrastructura rutieră din județene din această regiune să fie drumurile care să facă legătura cu viitoarele autostrăzi A7 și A8. De precizat că anul acesta Gheorghe Flutur a ocupat funcția de președinte al Consiliului de Dezvoltare Regională Nord-Est. El a arătat că județene din regiune au la orizont circa 60 de milioane de euro, numai pentru Consiliile Județene, pentru contractări de noi drumuri. „Strategia pe care eu am propus-o astăzi este să avem drumuri care ne leagă de autostrada Moldovei A7 și de autostrada 8. E foarte important să avem justificare cu acești bani pentru accesibilitatea zonei Moldovei. Avem multă treabă și în continuare și văd că lucrurile se leagă. Avem motive în plus să chemăm diaspora acasă pentru că avem de lucru”, a precizat Flutur. El a adăugat că la finalul unui an în care a fost președinte al Consiliului de Dezvoltare Regională vrea să mulțumească echipei tehnice din cadrul ADR Nord-Est, directorului Vasile Asandei, precum și tuturor echipelor Consiliilor Județene și primăriilor din regiune.

