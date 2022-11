Președintele Colegiului Medicilor Suceava, chirurgul Sorin Hîncu, salută întărirea echipei de cardiologi a Spitalului Județean de Urgență <Sfântul Ioan cel Nou>, odată cu revenirea cardiologului intervenționist Roberto Haret. Secția de Cardiologie este coordonată de Ciprian Mitric, iar din echipă mai fac parte cardiologii intervenționiști Paul Turcoman și Laurian Blaga. Managerul spitalului, Alexandru Calancea, este și el cardiolog. Doctorul Hîncu a declarat, la Radio Top: „Eu cred că treaba va fi bună la Cardiologie. Sunt toate condițiile ca activitatea să fie bună și chiar foarte bună la Cardiologie. Este un sector fierbinte care, într-adevăr, salvează vieți. Când apare un infarct miocardic acut, de multe ori în miezul nopții, o intervenție de urgență este salvatoare. Altfel, omul moare. Această întregire a echipei la Spitalul Județean, și mai ales întoarcerea lui Roberto Haret ne dă speranța că totul va fi bine. Urmează organizarea și aprovizionarea cu consumabile și cu toate celelalte”.

Șeful Colegiului Medicilor a subliniat că, de curând, a intrat în funcțiune și Compartimentul de Cardiologie Intervențională de la Spitalul privat <Bethesda>. Doctorul Hîncu a completat: „Așadar, în Suceava sunt două locuri unde se poate interveni de urgență pe partea de cardiologie. De acestea sunt interesați și cei de la Botoșani și nu numai. Pacienții supraacuți plecau de urgență spre Iași, iar unii nu mai ajungeau acolo. Alții, care ajungeau, poate ajungeau târziu, și nu se mai putea face mare lucru. Așa, se intervine imediat, și se intervine înainte de a se întâmpla accidentul acut, profilactic, la cei care au angină pectorală, cardiopatie ischemică, și se pun stenturi”. De asemenea, Sorin Hîncu a menționat că ambele spitale au contracte cu Casa de Sănătate și a adăugat: „Bineînțeles, vor fi și sume pe care vor trebui să le acopere beneficiarii serviciilor de la Cardiologie. Stenturile sunt de mai multe feluri și costă foarte mult. Însă, când e vorba de viață nu cred că se pune problema banilor”.