Surse demne de încredere susțin că reputatul cardiolog intervenționist Roberto Haret va lucra din nou la Spitalul Județean Suceava, începînd cu data de 1 noiembrie. Domnul Haret a părăsit spitalul în urmă cu mai bine de 3 ani, iar în toată această perioadă a lucrat la o clinică din Constanța. Medicul nu a fost angajat al Spitalului Județean, ci a lucrat pentru o companie medicală din București care avea un spațiu închiriat în cadrul spitalului, iar această companie oferea servicii medicale cu prioritate spitalului. Din informațiile Radio Top, de astă dată, Roberto Haret va fi angajatul spitalului. Totodată, cel mai probabil, cardiologul intervenționst va lucra în paralel la Spitalul Bethesda.

