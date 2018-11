Pe 28 noiembrie, cînd se vor sărbători 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu România, la Suceava va veni președintele Senatului și al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu. Anunțul a fost făcut de liderul Organizației Județene a ALDE, deputatul Alexandru Băișanu. El a spus că președintele Tăriceanu și-a confirmat deja prezența. Deputatul Băișanu apreciază că vizita lui Călin Popescu Tăriceanu într-o zi așa de importantă pentru Bucovina va fi una pozitivă pentru zona noastră. Amintim că, la inițiativa deputatului Băișanu, Ziua de 28 noiembrie a fost declarată Ziua Bucovinei.

