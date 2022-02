Președinții din Suceava, Mayenne și Schwaben sar în sprijinul regiunii Cernăuți și cer reglementarea pașnică a conflictului ruso-ucrainean. Inițiativa i-a aparținut președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care împreună cu președinții regiunii Schwaben, din Germania, Martin Sailer și Departamentului Mayenne, din Franța, Olivier Richefou au semnat o declarație comună de solidaritate față de regiunea Cernăuți în spiritul parteneriatului „Patru Regiuni pentru Europa”.

Vă prezentăm în continuare conținutul declarației:

„Prietenia dintre regiunea Schwaben din Germania, județul Suceava din România și regiunea Cernăuți din Ucraina a fost oficiată în anul 1997, cu ocazia semnării acordului de parteneriat trilateral. În anul 2000, departamentul Mayenne din Franța, înfrățit cu regiunea Schwaben încă din anul 1987 s-a alăturat acestui parteneriat, în cadrul declarației „Patru Regiuni pentru Europa” pentru schimburi multilaterale între cele patru regiuni, în domeniul cultural, social și educațional.

De atunci, s-au implementat numeroase acțiuni și proiecte comune, care au arătat progresul și voința partenerului nostru ucrainean de a se angaja pe drumul către o societate a valorilor, democratică și pluralistă.

În acest context, ne declarăm solidaritatea față de prietenul nostru din Ucraina care își vede amenințată suveranitatea teritorială și libertatea sa viitoare în spirit european.

În sensul declarației comune „Patru Regiuni pentru Europa”, reiterăm decizia noastră de cooperare și susținem o reglementare pașnică a conflictului în curs, în regiunile de graniță ucraineano-ruse”