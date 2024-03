Primăria și Consiliul Local Adâncata vor organiza un eveniment special dedicat tuturor doamnelor și domnișoarelor din comună, care va avea loc pe 8 Martie, la Căminul Cultural din , începând cu ora 12:00. Primarul Viorel Cucu a precizat că pentru toate femeile din Adâncata, primăria le-a pregătit mai multe surprize, doamnele și domnișoarele urmând să primească flori și dulciuri. De asemenea, primăria a pregătit și o masă festivă pentru femeile din Adâncata. „Am organizat acest eveniment în fiecare an de când am preluat funcția de primar, mai puțin în primul an al pandemiei. Pentru 8 martie vreau să le adresez o invitație specială tuturor femeilor din comună să fie prezente la Căminul Cultural din Adâncata pentru a le sărbători așa cum se cuvine și pentru a se bucura și de alte surprize”, a spus Viorel Cucu.