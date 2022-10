Primăria municipiului Fălticeni va primi 2 milioane de euro pentru închiderea platformei de gunoi din Antilești. Primarul Cătălin Coman a declarat că este vorba de fonduri norvegiene nerambursabile și a subliniat că notificarea privind aprobarea finanțării a fost remisă Primăriei Fălticeni, singura instituție din județul Suceava cu proiect admis la finanțare de către Ministerul Mediului. ”Proiectul municipiului Fălticeni a obținut al doilea cel mai mare punctaj din țară, după cel al primăriei Cluj-Napoca. Contractul de finanțare va fi semnat săptămâna viitoare la București”, a spus Coman. El a menționat că prin implementarea acestui proiect va fi rezolvată o spinoasă problemă de mediu zona respectivă urmând a fi redată circuitului agricol.

„Era o problemă spinoasă, de mediu, pentru că la Fălticeni am avut o groapă de gunoi care a fost închisă printr-un program cu finanțare europeană în anul 2015. Alături mai era o platformă de deșeuri. Din păcate a existat un decalaj mare de timp între deschiderea platformei de gunoi din Antilești și cea de la Moara, iar din acest motiv deșeurile au fost depozitate pe acel amplasament și acum a venit vremea să închidem acea platformă. Cu ajutorul unui proiect pe care l-am depus la Ministerul Mediului, acum reușim să atragem 2 milioane de euro pentru închiderea platformei de gunoi, sumă care depășea posibilitățile financiare ale administrației locale. Ne bucurăm că am reușit să obținem finanțarea. Facem economie la bugetul local, atragem fonduri în Fălticeni și rezolvăm și această problemă cu care ne confruntam.”, a declarat primarul de Fălticeni. El a adăugat că demersurile au început în anul 2020, cu realizarea studiilor necesare și s-au finalizat odată cu depunerea documentației pentru închiderea platformei de gunoi. Coman a arătat că implicațiile pentru viitor sunt extrem de importante, pentru că „poluarea și riscul de incendii va fi eliminat complet prin acest proiect, ceea ce înseamnă impact zero asupra mediului”. După semnarea contractului de finanțare vor fi scoase la licitație lucrările de amenajare pentru închiderea depozitului de deșeuri. Acestea vor dura 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.