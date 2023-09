Primăria municipiului Suceava investește în aducerea gazului metan în Complexul sportiv care se construiește în zona Metro, complex unde se vor regăsi printre altele Sala Polivalentă de 5.000 de locuri, terenul de sport de tip UEFA, ambele obiective aflate deja în construcție și un aqua park. Primarul Ion Lungu a declarat că proiectul va fi aprobat în ședința de joi, 28 septembrie, a deliberativului local, investiția fiind de 1,1 milioane de lei. ”Atât Sala Polivalentă cât și aqua parkul vor folosi sistem de încălzire cu pompe apă-sol și panouri fotovoltaice totuși aducem și gazul pentru a avea o plasă de siguranță, o rezervă”, a explicat Lungu.

