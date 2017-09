Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harşovschi, declarat marţi că Primăria îşi menţine intenţia de a construi o grădiniţă în cartierul Obcini dar are în vedere investiţii similare şi în celelalte cartiere. Intervenţia sa vine după ce consiliul local a refuzat în şedinţa de joia trecută să-şi dea acordul de principiu pentru construirea unei grădiniţe cu fonduri europene în curtea şcolii generale nr.9 din cartierul Obcini. Asta graţie votului împotrivă al aleşilor PSD aplaudaţi atunci de un grup de cadre didactice şi de copii de la şcoala nr.9 care au venit să spună că nu vor grădiniţă la ei în curte. Harşovschi a criticat faptul că acei copii au folosiţi în lupta politică arătând că de fapt ei au fost folosiţi împotriva altor copii care aşteaptă să meargă la o grădiniţă mai aproape de casă. „A fost o opoziţie clară a celor de la PSD pentru construirea unei grădiniţe în Obcini. Ce s-a întâmplat în sală cred că este de domeniul absurdului. Să foloseşti copii sub 14 ani în condiţiile în care nu cred că ei ştiau de ce sunt acolo. A fost ceva de genul „copii contra copii”. Copii de la şcoala 9 care s-au opus ca alţi copii să înveţe într-o grădiniţă în cartierul lor”, a spus viceprimarul.

„Nu am să înţeleg niciodată de ce cadre didactice se opun construirii unei grădiniţe în condiţiile în care ei cresc copiii, îi învaţă şi îi îndrumă în viaţă”

Harşovschi a dezvăluit faptul că fost abordat de mai mulţi părinţi cu copii din Obcini care au vrut să vină la şedinţa de Consiliu Local pentru a susţine construirea grădiniţei însă a refuzat pentru a nu transforma şedinţa într-un circ. Cu atât mai mult cu cât primarul Ion Lungu a primit asigurări de la social democraţi că vor vota proiectul. „În dimineaţa zilei de joi am fost abordat de mai multe persoane din Obcini care voiau să vină la şedinţă cu copiii şi am spus că nu vrem să facem bâlci. Am vorbit cu domnul primar şi a fost de acord să nu acceptăm aşa ceva spunându-mi că a discutat cu domnii de la PSD care au spus că sunt de acord cu grădiniţa în acea locaţie pentru că au fost la faţa locului. Nu ştiu ce s-a întâmplat după aceea de au votat împotrivă. E peste puterile mele de înţelegere”, a explicat Harşovschi. Viceprimarul s-a arătat dezamăgit şi de atitudinea cadrelor didactice care se opun construirii grădiniţei. „Nu am să înţeleg niciodată de ce cadre didactice se opun construirii unei grădiniţe în condiţiile în care ei cresc copiii, îi învaţă şi îi îndrumă în viaţă”, se revoltă Harşovschi.

„Gurile rele ne sugerau să cumpărăm teren în zona Metro. De ce să cumpărăm teren la Metro nu ştiu”

Lucian Harşovschi a explicat că grădiniţa trebuie construită pe terenul municipalităţii întrucât timpul pentru depunerea proiectului este extrem de scurt, luna decembrie. Harşovschi a spus că dacă social democraţii au dorit un alt amplasament pentru grădiniţă puteau să-i spună şefului de la cadastru, Vasile Mocanu, care este consilier PSD, să vină cu un extras de carte funciară pentru un teren al municipalităţii care s-ar preta la aşa ceva. „Şeful de la Cadastru a fost în sala de şedinţe. Domnul Mocanu putea să vină cu un extras de carte funciară pentru un teren liber de sarcini care să fie al primăriei şi să se poată construi grădiniţa. Restul e gargară şi politică pe sistemul ne opunem la tot şi la toate”, a spus viceprimarul. Harşovschi a arătat că la şedinţa deliberativului local se sugera din sală ca primăria să cumpere teren în zona Metro pentru construirea grădiniţei. „Gurile rele ne sugerau să cumpărăm teren în zona Metro. De ce să cumpărăm teren la Metro nu ştiu”, a spus vicele. Lucian Harşovschi a mai spus că nu este de acord cu cei care susţin că natalitatea a scăzut şi că nu e nevoie de grădiniţe. „Datele ne arată că avem 6.400 de copii cu vârste cuprinse între 0-4 ani, 6.200 cu vârste între 5 şi 8 ani şi peste 5.000 cu vârste între 9-14 ani. Prin urmare nu avem probleme cu natalitatea. Grădiniţa cu program normal din Obcini de pe strada Slătioarei funcţionează în două schimburi spre exemplu. Deci avem mulţi copii şi în consecinţă e nevoie de grădiniţe”, a conchis vicele Harşovschi.