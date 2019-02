Primăriile din Cornu Luncii și Baia s-au asociat pentru a aduce gazul metan în cele două localități. Primarul de Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a declarat că aceasta este cea mai importantă investiție care se va face în zonă subliniind că deja au fost demarate procedurile de obținere a avizelor și de efectuare a măsurătorilor. ”S-a lucrat chiar și de sărbători”, a spus Fron, care a precizat că cele două comune și-au unit forțele pentru a reduce din costurile investiției.

”Vrem să spargem gheața prin unirea eforturilor celor două comune pentru a pune în practică acest proiect care este cel mai greu. A aduce gazul în comună înseamnă 20-30 de ani înainte ca și civilizație. Ne-am unit Baia și Cornu Luncii pentru a scădea costurile. Magistrala trece prin zona drumului național 2E și vine pe partea stângă dinspre Humor spre Fălticeni iar imediat ce iese din Sasca Nouă se poziționează pe partea dreapta. Acolo avem posibilitatea să amplasăm stația de transformare de la înaltă la medie presiune și de la medie la joasă presiune. Magistrala merge mai departe spre Sasca Mică până la granița cu comuna Baia de unde o preiau cei de acolo”, a spus Fron.

El a menționat că investiția va fi realizată de un operator privat iar primăria se va ocupa doar de săpături adică de realizarea șanțurilor în care vor fi poziționate conductele. Operatorul va fi cel care va gestiona sistemul și care va încasa contravaloarea gazului consumat. ”Vom duce rețelele de gaz pe toate ulițele comunei. Vor benficia de gaz toți cei 7.782 de locuitori din nouă sate. Ne-am propus ca în trei ani oamenii din comună să aibă gaz metan”, a mai spus primarul de Cornu Luncii.