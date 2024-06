Primarul comunei Berchișești, Violeta Țăran, a transmis un mesaj de mulțumire locuitorilor pentru că i-a dat votul pentru un nou mandat apreciind că aceste voturi ”au fost pentru continuarea evoluției comunei, pentru respectarea adevărului și a bunului simț”

”Vă mulţumesc din suflet pentru prezenţa în număr mare la scrutinul electoral pentru alegerile locale și europarlamentare de duminică, 9 iunie.

Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, din nou, după atâția ani frumoși împreună!

Mulţumesc în mod special tuturor celor care au ales PSD pe toate cele cinci buletine de vot, atât la funcţia de primar și Consiliul Local, cât și la Președinția și Consiliul Judeţean Suceava și la Parlamentul European.

A fost o campanie electorală murdară, care mi-a lăsat un gust amar, însă, cu toate acestea, nu m-am gândit niciodată să renunț, deoarece, așa cum spunea Abraham Lincoln, al 16-lea preşedinte al SUA, „Votul este mai puternic decât glonţul”.

Voturile voastre au fost cu certitudine mai puternice, au fost pentru continuarea evoluției comunei, pentru respectarea adevărului și a bunului simț. Am simțit permanent susținerea și încrederea voastră, care mă obligă și mă responsabilizează în egală măsură, atât pentru a finaliza proiectele aflate în execuție, dar și pentru a iniţia noi programe de investiții. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine cât și cum am muncit, alături de consilierii locali și angajații Primăriei, dar și proiectele importante pe care le-am realizat pentru oameni, reconstruind comuna din temelii.

Bucuria mea a fost, este și va fi mulțumirea dumneavoastră!

Am demonstrat de-a lungul anilor că îmi pasă de voi și că vă sunt alături!

Voi continua dezvoltarea comunei noastre şi creşterea calităţii vieţii dumneavoastră!

Vă mulțumesc pentru prietenia, emoția și iubirea pe care mi le-ați transmis, precum și pentru toată implicarea voastră în viața comunității.

Vă asigur că vă iubesc enorm și voi rămâne primarul vostru, al tuturor!

Mă înclin în fața dumneavoastră!”, a transmis Violeta Țăran.