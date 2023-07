Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a anunțat că bătrânii din acest municipiu vor beneficia de un centru de asistență de zi. Cătălin Coman a spus că municipalitatea a depus un proiect extrem de important pentru Fălticeni, pentru construcția și dotarea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu o echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice. „Este o noutate pentru municipiul Fălticeni pentru că la nivelul Primăriei nu aveam un centru dedicat persoanelor în vârstă. În Fălticeni în momentul de față sunt două cămine de bătrâni care funcționează pe lângă două mănăstiri, la Sf. Andrei și Buciumeni. De data aceasta vorbim de un obiectiv clar asumat al primăriei prin care încercăm să venim în sprijinul persoanelor vârstnice. Este o investiție foarte-foarte necesară pentru că avem persoane vârstnice care au nevoie de îngrijire, de tratament și tot ceea înseamnă partea de petrecere a timpului liber”, a arătat Cătălin Coman. El a spus că proiectul are o valoare de 11,4 milioane de lei (114 miliarde de lei vechi) și este depus la finanțare din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Noul centru va avea o capacitatea de 80 de persoane, iar echipa mobilă va putea efectua 20 – 30 de vizite la domiciliul bătrânilor care au nevoie de îngrijiri.

Primarul din Fălticeni a precizat că centrul va fi construit în cartierul Țarna Mare, pe str. Spicului „Este o investiție ambițioasă, din bani europeni. Aici vor putea petrece timpul liber, vor beneficia de consiliere psihologică, dacă va fi cazul, vor beneficia de o grădină de zarzavaturi, o seră, tratamente medicale minore, chinetoterapie, recuperare, iar toți bătrînii vor avea parte de o masă caldă la prânz. De asemenea, centrul va avea un mini cinematograf, săli pentru șah, table și alte jocuri, pentru petrecerea timpului liber și un spațiu verde în care se vor putea plimba. Deci ne dedicăm unei investiții extrem de necesare persoanelor vârstnice pentru că sunt părinții, bunicii noștri și în mod sigur au nevoie de așa ceva. Și sunt foarte mulți care nu au nici o posibilitate de socializare, care nu au nici o posibilitate de a trece peste greutățile vârstei și perioadei. Și iată că venim în sprijinul lor astfel încât să avem acest centru dotat, mobilat și echipat pentru ca vârstnicii din municipiul Fălticeni să poată să petreacă o bună parte a timpului lor. Va fi fără nici un fel de restricții referitoare la vârstă și perioadă dar va fi pe timp de zi, fără cazare peste noapte. Astea sunt regulile Uniunii Europene în ceea ce privește acest obiectiv”, a explicat Cătălin Coman. El a precizat că își dorește ca în acest centru să vină cât mai mulți voluntari, de la medici și până la tineri și elevi care să oferte tratamente sau să își petreacă timpul cu cei în vârstă.

„Încă un beneficiu indirect al acestui proiect este că acest cartier Țarna Mare, care este unul mărginaș al orașului va beneficia de o zonă extrem de importantă ca vizibilitate și va crea premisele pentru dezvoltare. Nu vorbim de o zonă industrială, dar vorbim de un proiect care va aduce oameni și care va crea locuri de muncă atât pentru zona respectivă cât și pentru alte activități”, a mai spus Coman.