Primarul comunei Putna, George Coroamă, și-a depus vineri, 19 aprilie, candidatura pentru un nou mandat conștient de provocările care urmează și având în vedere încurajările cetățenilor de a merge înainte și încrezător în propriile puteri. El a ținut să arate că în prezent, comuna Putna cunoaște multe schimbări in direcția dezvoltării sale. ”Numeroase proiecte din diferite domenii se află in anumite etape de desfășurare. Astfel, extinderea rețelei de apă-canalizare, modernizarea drumurilor, dotarea modernă a școlilor, reabilitarea casei de cultură sau construirea unui centru medical, investițiile in electrificare sau energie verde, preocuparea pentru cultură sau sport sunt lucruri concrete. Toate acestea sunt consecință a muncii ultimilor ani și le mulțumesc tuturor celor implicați: echipei din primărie, Consiliului Local, instituțiilor publice, diverselor societăți și la toți colaboratorii. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru înțelegere și răbdare, știut fiind faptul că in multe cazuri implementarea unor investiții implică și un anume disconfort. De asemenea vă mulțumesc dumneavoastră, cetățeni ai comunei Putna, pentru că mi-ați oferit onoarea de a fi primarul uneia dintre cele mai frumoase localități: PUTNA. În toți acești ani din fruntea administrației locale m-am străduit să gestionez bine întreaga diversitate de probleme și să fiu un om echilibrat in misiunea încredințată”, a spus Coroamă.

El a subliniat că își dorește ca mandatul care urmează să fie unul axat in continuare pe dezvoltare, pe înfrumusețarea comunei, pe valorificarea statutului de stațiune turistică pe care recent l-am obținut.

”Pentru alegerile din 9 Iunie vin în fața dumneavoastră cu fruntea sus, cu sentimentul multor realizări, dar și realist, deoarece am înțeles din experiența acumulată că nu întotdeauna faptele celui ales coincid cu așteptările celor care l-au ales. Pentru toți acești ani in care v-ați pus atâta încredere in mine, eu încă o dată VĂ MULȚUMESC! Vă asigur in continuare de buna mea credință și îmi exprim speranța că prin ceea ce se va face va fi bine!”, a încheiat George Coroamă.